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Kırşehir'de korkutan deprem

Kırşehir'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Gündem 23.09.2022, 07:03
Kırşehir'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.56'da merkez üssü Kırşehir olan 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7.02 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi.

AFAD, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığını paylaştı.

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