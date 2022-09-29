Kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi Kavac İstanbul'da yakalandı
Karadağ'da hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan suç örgütü "Kavac" üyesi şüpheli yakayı İstanbul'da ele verdi.
Gündem 29.09.2022, 19:04
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve "Kavac" isimli suç örgütünün uyuyan hücre sorumlusu olduğu belirlenen Milan Vujotic'in kentte olduğu belirlendi.
"Amico" kod adını kullanan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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