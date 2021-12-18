Kırmızı bültenle aranan Herdem Amed kod adlı terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Eren Operasyonları kapsamında kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlarda gri listede yer alan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş'un 21 Ekim tarihinde Siirt'te etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Gündem 18.12.2021, 10:59 18.12.2021, 11:08
İç Güvenlik EREN-13 operasyonları kapsamında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ekim 2021 tarihinde Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti.
Kırmızı bültenle arandığı ve gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş adındaki terörist olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA
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