Kırklareli'de taşkın! Askeri araçlarla kurtarıldılar
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla güvenli bölgelere tahliye edildi.
Gündem 29.12.2021, 07:04 29.12.2021, 07:38
İlçede sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım Mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi taştı.
Taşkın nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askeri araçlarla evlerinden alındı. Güvenli bölgelere getirilen vatandaşlar otellere götürüldü.
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Belediye Başkanı Murat Gerenli de tahliye çalışmalarını takip etti.
Bu arada, sağanak nedeniyle Lüleburgaz-Pınarhisar yolu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.
AFAD, UMKE ve belediye ekipleri de bölgede hazır bekliyor.
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