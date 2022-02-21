Kiracının kontrat süresi dolmadan kira artışı yapılabilir mi?

Kira sözleşmesinin yenilenme süresi yılda bir...

Yani kontrat süresi dolmadan ev sahibinin kira artırma, ek zam isteme hakkı bulunmuyor.

Avukat Batuhan Bulut, yenilenme dönemine girmeden önce kira artışının talep edilemeyeceğini söyledi.

Bir yıllık artışı, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) oran belirliyor. Şubat ayı TÜFE oranı ise yüzde 22,58.

Ev sahibi, TÜFE oranının üstünde bir zam talep ederse ne yapılabilir?

Avukat Batuhan Bulut konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bunun üzerinde talep edilen bir zam oranlarını biz kabul etmek zorunda değiliz. Örnek olarak mal sahibi, kiracıya ben yüzde 35 zam yapıyorum dedi. Kiracı da bunu kabul etmek istemediğini belirtti. Bu durumda mal sahibi sırf bu sebebe dayanarak kiracısını tahliye edemez. Bunun için bir dava veya icra takibi açamaz."

Kira artışında "5 yıl" istisnası

Ev sahibi zam talep etse bile kiracı yasal olarak ödemek zorunda değil. Bu durumun bir istisnası var. Bulut bunu şöyle açıkladı:

"Sözleşme başlangıcından bu yana 5 yıllık süreyi de doldurduk. Ben kira tespit davası açıyorum diyebiliyor. Hakim burada kiralananın mevcut durumuna bakıyor. Rayiç kira bedellerine bakıyor. Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki 12 aylık ortalamalara göre artış oranını baz alıyor. Onu da masanın üzerine koyuyor. Bunların hepsini hakkaniyetli bir şekilde, ortaklaşa bir değerlendirmeye tabi tutarak Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi bir kira bedeli belirliyor."

Uzun süreli kiracıya, "eski kiracı indirimi" olarak bilinen hakkaniyete dayalı indirim yapılabiliyor.

TRT Haber / Süleyman Kaçmaz