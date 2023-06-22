Kira artış oranlarına kısıtlama bir yıl uzatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artış oranını yüzde 25'le sınırlandıran ve süresi 1 Temmuz 2023'te dolacak düzenlemenin uzatıldığını açıkladı. Tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak." dedi.