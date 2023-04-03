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Kin ve nefretten gözü dönmüş kadın gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve seçmenlere ağır hakaretler eden kadın gözaltına alındı.

Gündem 03.04.2023, 16:03
Kin ve nefretten gözü dönmüş kadın gözaltında

Bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve vatandaşlara ağır hakaretlerde bulunan kin ve nefret dolu kadın gözaltına alındı. 

YouTube'da 'Kanal Dünya' isimli bir kanala sokak röportajında konuşan ve 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kadının söyledikleri gündeme damga vurmuştu.

Peşpeşe hakaretler savuran, hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olan kadın tutuklandı.

Kendisine mikrofon uzatılan kadın şu sözleri söylemişti:

"Allah AK Parti hükümetinin, Tayyip'in soyunu sopunu neslini yok etsin. Ona oy verenler de 15 Temmuz’da ölen askerlerin kanında boğulsun. Ona oy verenler aynı depremzedelerden beter ölüme terk edilsin. Sinirlerim çok bozuk.

Allah onun suratından zaten nurunu almış, aynı zebani gibi şeytan gibi surat vermiş. Bu kadar diyorum. O kadar doluyum ki, hangi birine konuşacak kelime bulamıyorum. O Tayyip kendi torunlarına gözü gibi bakıyor ya, o torunlarını parça parça Allah mezara koydurmayı nasip etsin."

Röportajın gündeme gelmesiyle birlikte büyük tepki gelmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında hakaret eden kadın gözaltına alındı.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, nefret dolu söylemlere çok sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, ''Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir? Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

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