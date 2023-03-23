Kimin ne kadar imza topladığı merakla takip ediliyor. Listenin ilk iki sırasında yer alan Muharrem İnce ile Fatih Erbakan'ın ne kadar imza toplayabileceği hem CHP'liler hem AK Partililer tarafından merakla izleniyor.

KİM NE KADAR İMZA TOPLADI?

Kim ne kadar imza topladı, Cumhurbaşkanı aday adayları arasında hangi aday kaç imza toplayabildi, güncel imza toplama durumu nedir? Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı adaylarının güncel imza durumlarını öğrenebilmeleri için adaylar ve temsilcilerinin görebileceği bir portal oluşturdu. Adaylar buradan aldıkları imzaları yakından takip edebiliyor. Peki, Kim ne kadar imza topladı? Hangi aday kaç imza topladı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi Pazartesi saat 17.00'de sona erdi.

YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti.

Karara göre 11 aday seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN İSİMLER

Alfabetik sıraya göre bu isimler şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal.

Cumhurbaşkanı aday adayı olan isimlerin şu ana kadar topladıkları imza sayısı şöyle:

Muharrem İnce 46 bin

Fatih Erbakan 43 bin

Sinan Oğan 24 bin

Doğu Perinçek 11 bin



Yakup Türkal 1.589

Erkan Trükten 717

Ahmet Özal 500

İrfan Uzun 286

Halil Murat Ünver 198

Hilmi Özden 138

Davut Turan 61

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.