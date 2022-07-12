"Kilit kavşak"ta araç yoğunluğu

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerliyor.

Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Trafik yoğunluğunun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.