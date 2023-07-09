Kilisede içkili parti skandalında yeni gelişme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Merkezi olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi'nde düzenlenen alkollü parti ile ilgili açıklama yaptı. Organizasyonu gerçekleştiren şirketin içki satışı yapılmayacağı şeklinde teminat verdiğini söyleyen belediye, üzgün olduklarını belirterek, "Organizasyon, Konak Kaymakamlığı ve emniyetten de izinlidir. Organizasyonun belediyemizle ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir." dedi.

Kültür Merkezi olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi'nde alkollü parti düzenlenmesinin ardından tepkilerin odağı haline gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi sessizliğini bozdu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Organizasyon, Konak Kaymakamlığı ve emniyetten de izinlidir. Organizasyonun belediyemizle ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

KİLİSEDE ALKOLLÜ PARTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Merkezi olarak kullandığı tarihi Aziz Vukolos Kilisesi'nde 4 Haziran'da düzenlenen organizasyon tepkileri de beraberinde getirdi. Organizasyonla ilgili sosyal medyaya düşen görüntülerde, partide alkollü içki satışı yapıldığı görüldü.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi de sessizliğini bozdu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin 2010 yıllında restore ederek kente kazandırdığı Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nin kültür sanat, konser ve toplantı etkinliklerinde kullanıldığı bildirildi.

"ORGANİZASYONUN BELEDİYEMİZLE İLGİSİ YOKTUR"

Merkezin ücretli veya ücretsiz şekilde etkinliklere tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bir ay önce kültür merkezinde özel bir şirketin 'Gençlik Festivali' adıyla, içki satışı yapılmayacağı başvurusuyla gerçekleşen organizasyon, Konak Kaymakamlığı ve emniyetten de izinlidir. Organizasyonun belediyemizle ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir."

"SON DERECE ÜZGÜNÜZ"

Yapının tarihi geçmişine saygı gereği gerekli hassasiyetin gösterildiği savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz. Açıldığından beri onlarca organizasyonun yapıldığı tarihi mekanın bundan sonraki etkinliklerde bu hassasiyetlere dikkat edilerek kullanımı konusunda gerekli özen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gösterilecektir. Birkaç kez özel izinle burada ayin yapılması, İzmir'de yüzlerce yıldır devam eden yerel hoşgörü ve anlayışın sonucudur. Bu hoşgörü ve anlayışın devamı konusunda bizim irademiz tamdır, herkesin de gerekli hassasiyet ve ihtimamı göstereceğine inanıyoruz."

TEPKİLER GECİKMEMİŞTİ

Kültür merkezi olarak kullanılan kilisede 4 Haziran'da gerçekleştirilen, elektronik müzik sanatçılarının yer aldığı organizasyondan görüntüler sosyal medyada yayınlanmış, bazı Rum Ortodoks cemaati üyeleri tepki göstermişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamayla hangi inançtan olursa olsun mabede yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirtmiş, İzmir Büyükşehir Belediyesini özür dilemeye davet etmişti.