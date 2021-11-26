Kilis sınırında bir askerin şehit edilmesinde 5 gözaltı
Kilis'teki hudut birliğinde Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gündem 26.11.2021, 16:59
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, istihbarat, KOM, TEM, ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Kilis merkez, Çalkaya ve Mağaracık köylerine düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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