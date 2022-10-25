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Kılıçdaroğlu’nun gençlerle buluşması FETÖ güzellemesine döndü

Kılıçdaroğlu’nun Tokat’ta gençlerle yaptığı toplantı FETÖ güzellemesine döndü. KHK’dan ihraç edilen Ahmet Tanrıverdi isimli bir kişi doktorluk yapamadığını söyleyerek yanında getirdiği önlüğünü alkışlar arasında CHP Genel Başkanı’na verdi.

Gündem 25.10.2022, 08:54
Kılıçdaroğlu’nun gençlerle buluşması FETÖ güzellemesine döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Tokat’ta Gençlik Buluşmaları kapsamında gençlerle bir araya geldiği toplantı, KHK’dan ihraç edilen FETÖ’cülerin propagandasına dönüştü. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya ait görüntüler, FETÖ’cü Sırrı Er’in Twitter hesabından paylaşıldı. Görüntülerde, kendisini doktor olarak tanıtan bir FETÖ’cü güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonları eleştirip, örgüt üyelerini masum gösterdi.

SERBEST BIRAKILSIN

Kılıçdaroğlu’nun KHK ile görevden alınanlardan yalnızca haklarında mahkumiyet kararı bulunmayanların görevlerine iade edeceklerini hatırlatan FETÖ’cü doktor, bu vaadin cezası kesinleşmiş olan FETÖ’cüleri de kapsamasını istedi. Örgüt üyesi arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep eden FETÖ’cü, Hitit Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi unvanı ile görev yapmaktayken KHK ile ihraç edilen Ahmet Tanrıverdi olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği FETÖ’cü Tanrıverdi, toplantıda akıl almaz iddialar ortaya attı. FETÖ’cü doktor, cezaevinde tanıdığı binlerce örgüt üyesinin tecavüze uğradığını ileri sürdü, “Cezaevinden binlerce kişi işkenceden geçti, benim tanıdıklarım da var. Tecavüze uğrayan insanlar oldu. Anneler memelerindeki sütü lavaboya sağmak durumunda kaldı” dedi. FETÖ’ye düzenlenen ‘Kurye Operasyonu’ için nefret operasyonu ifadelerini kullanan örgüt üyesi doktor, operasyon kapsamında yakalanan arkadaşını, “KHK’lı birinden zeytinyağı aldığı için arkadaşım gözaltına alındı” sözleriyle savundu.

ALKIŞLARLA ÖNLÜĞÜ ALDI!

Kılıçdaroğlu’nun akıl almaz iddialarına tepki göstermediği FETÖ’cü doktor Ahmet Tanrıverdi, sahneye çıktı. Örgüt üyesi doktor, “Vatandaşların vergisiyle okudum. İşten atıldım. Almanya’da Hans’ı, Helga’yı tedavi etmeye gidiyorum” diyerek yanında getirdiği önlüğü Kılıçdaroğlu’na verdi.

Togg’un fabrika açılışına katılmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin otomobili Togg’un fabrika açılışına katılmayacak.CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun Togg’un 29 Ekim’deki fabrika açılışına davet edildiğini ancak katılmayacağını duyurdu. Öztrak, “Davete genel başkanımızın katılmayacağını ama en kısa sürede Togg’u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur, Togg’a başarılı bir lansman dileriz” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak
#fetö
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