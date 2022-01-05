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Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir" ifadesini kullandı.

Gündem 05.01.2022, 15:32 05.01.2022, 16:00
Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık

Chp'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı'nın vatandaşın içine sinmeyen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyerek, "Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım" demişti.

TANJU ÖZCAN'A YANIT VERDİ

Bugün basın mensupları ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özcan'ın açıklamalarına da değindi. CHP lideri "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA AÇILACAKSA BUNU ADALET BAKANLIĞI YAPMALIDIR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine, terör örgütleri ile ilişkisi olan kişilerin işe alındığı iddialarını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyeye eleman alınırken savcılıktan sicil kağıdı alıyorsunuz. Veren kim? Savcılık. Eğer soruşturma açılacaksa Adalet Bakanlığı hakkında soruşturma açılmalı. Terörist olan birine siz nasıl iyi hal kağıdı veriyorsunuz. Bunu yapmıyorlar, doğrudan doğruya Ekrem Bey'i suçluyorlar" dedi.

"SOKAĞA ÇIKMAMIZI İSTİYOR HERHALDE AMA ÇIKMAYACAĞIZ"

Herhangi bir sokağa çıkma çağrısında bulunmadığını, tam aksine seçmenlere sandığı beklemeleri gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Hiçbir zaman sokağa çıkma çağrısında bulunmadım, tam aksine arkadaşlara 'taşkınlık yapmayacaksınız, sokaklara çıkmayacaksınız, büyük bir sabırla sandığı bekleyeceksiniz' dedim. Beyefendi hayal aleminde yaşadığı için 'biz sokaklara çıkın' talimatı vermişiz. Bunun basın danışmanları yok mu? Bizim neler konuştuğumuzu kendisinin önüne koymuyorlar mı? Beni dinlemesini pek beklemiyorum. Çünkü beni dinlediği zaman koltuğunda rahat oturamaz. Eleştiriyi hazmedemiyor. Tam tersine 'sandık geldiği zaman gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız. Otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz' dedik. Ben bunu her yerde söylüyorum. Beyefendi bizim sokağa çıkmamızı istiyor anladığım kadarıyla ama çıkmayacağız" ifadelerini kullandı.

#Tanju Özcan #chp
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