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Kılıçdaroğlu'na sen yaptın sen çöz baskısı

6’lı masa, şimdi de CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüyle ilgili kanun teklifi hamlesine AK Parti’nin Anayasa resti ile karşılık vermesiyle sallanıyor. Masanın ortakları, Anayasa teklifinin seçim sürecinde referanduma gitmesinden yana değil. Kılıçdaroğlu’na, “Bize haber vermeden başörtüsü meselesini gündeme getirdin. Bizim 'Hayır' deme şansımız yok. Sen de 'Evet' de” baskısı artıyor. Düzenlemenin referanduma gitmeden yasalaşabilmesi için 400 milletvekilinin desteğine ihtiyaç var.

Gündem 27.12.2022, 08:08 27.12.2022, 09:06
Kılıçdaroğlu'na sen yaptın sen çöz baskısı

6’lı masada oklar yeni yılla gündemin ilk sıralarına oturması beklenen başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliğinde CHP’yi gösteriyor. Masanın liderleri, konuyu gündeme taşıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkili. Konunun seçim sürecinde referanduma gitmesini istemeyen ortaklar CHP üzerinde “Bize haber vermeden başörtüsü meselesini gündeme açtın. Bizim ‘Hayır’ deme şansımız yok. Sen de ‘Evet’ de” baskısı kurduğu öğrenildi. CHP’nin başörtüsüne ilişkin kanun teklifine AK Parti, Anayasa değişikliği ile karşılık vermiş, bunu düzenleyen metni de geçtiğimiz haftalarda AK Parti, MHP ve BBP’li 336 vekilin imzasıyla TBMM’ye sundu. Düzenlemenin referanduma gitmeden yasalaşabilmesi için 400 milletvekilinin desteğine ihtiyaç bulunuyor. Bu nedenle de gözler gerek 6’lı masa ile gerekse Meclis’teki diğer aktörlere çevrildi.

REFERANDUMSUZ BİTSİN

Genel başkanlara yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 6’lı masada liderler arasında başörtüsü meselesi konuşulduğunda, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na “Bize haber vermeden başörtüsü meselesi gündeme geldi. Meclis’te destek ver, buna olumlu baktığını halk görsün. Referandumsuz bu işi bitirelim” dediği belirtiliyor.

ÜÇ DESTEK, BİR ÇEKİMSER

6’lı masa ortaklarından Saadet Partisi, teklifi destekleyeceğini açıkladı. SP’nin Meclis’te bir sandalyesi bulunuyor. Mecliste 37 üyesi bulunan İYİ Parti de desteğini açıklasa da kulislerde 4-5 fire verebileceği konuşuluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Bu teklife biz evet diyeceğiz. Başörtüsü teklifine hayrı deme gibi bir niyetimizin yok’’ ifadelerini kullandığı ileri sürülüyor. TBMM’de iki sandalyesi bulunan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın liderlere, ‘’Tabanım evet dememi bekler, biz evet demeyi düşünüyoruz’’ dediği ifade ediliyor. Meclis’te 1 milletvekili bulunan DEVA Partisi’nin durumu netlik kazanmadı. Parti içerisinde son bir değerlendirme yaptıktan sonra karara varacağı kaydediliyor. DEVA’nın şimdilik çekimser olduğu konuşuluyor.

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