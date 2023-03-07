Kılıçdaroğlu veda etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Meclisteki grup toplantısına veda etti.

Kılıçdaroğlu, grup toplantısına son kez katılarak, "Size son kez buradan bakmak için buradayım. Grup toplantısına veda ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, başta Meral Akşener olmak üzere ittifaktaki diğer liderlerin isimlerini ve iki belediye başkanının ismini tek tek sayarak teşekkür etti.