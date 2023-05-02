Kılıçdaroğlu Van'da HDP'lilere seslendi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'da düzenlenen mitingde HDP'lilere seslendi.
Gündem 02.05.2023, 16:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da düzenlenen mitingde konuştu.
Mitingde HDP'lilerin çoğunlukta olduğu açılan HDP bayraklarından net bir şekilde görüldü.
Diğer CHP mitinglerinin aksine Van'daki mitingde ay yıldızlı bayraklarının azlığı dikkatlerden kaçmadı.
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