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Kılıçdaroğlu şu an zaten verilen hizmeti vadetti

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, şu anda zaten uygulanan şehit yakınlarına ÖTV'siz araç hizmetini seçim vaadi olarak sundu.

Gündem 29.04.2023, 12:39
Kılıçdaroğlu şu an zaten verilen hizmeti vadetti

"Millet İttifakı" adayının birçok uygulamadan ve hizmetten bihaber olduğu, çevresindeki danışmanları veya ekonomistlerin de bundan habersiz olduğu biliniyordu. Son olarak şehit yakınlarına ÖTV'siz araç verildiğinden habersiz olduğu ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde bu uygulamayı yürürlüğe koyacaklarını savundu. 

Kılıçdaroğlu'nun vadettiği hizmetin 7 yıldır zaten verildiğini ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk" dedi. 

İşte Bakan Nebati'nin o mesajı:

Sayın @kilicdarogluk; Bugünkü konuşmanızda şehit ailelerine ÖTV’siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacağınıza dair söz vermişsiniz.

"Vergi benim işim" diyorsunuz lakin vergi mevzuatından haberiniz yok. 

2016 yılında ÖTV Kanunu’nda yaptığımız değişiklikle birlikte; şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır.

Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk. 

Geçtiğimiz mart ayında, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi’ni kuracağınızı ifade etmiştiniz.

Benden size naçizane bir öneri; sürekli önünde poz verdiğiniz kitaplığınıza bir de vergi kanunları kitabı almanız olacaktır. 

Alta kanun metnini bırakıyorum. 

#kemal kılıçdaroğlu #Millet İttifakı
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