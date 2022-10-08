Kılıçdaroğlu 'siyasi cinayetler' olabilir diyerek spekülasyon yapalı bir yıl oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 Ekim 2021 tarihinde gazetecilerle yaptığı basın toplantısında seçime doğru siyasi süikastlerin olabileceğini iddia etmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin "resen" soruşturma başlatmış, AK Parti kurmayları ise Kılıçdaroğlu'na elindeki bilgi ve belgeleri savcılığa sunmasını söylemişti. Ancak aradan geçen süre zarfında Kılıçdaroğlu konuya ilişkin bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ:

“Gerilim konusunda endişem şu: Erdoğan gerilimi doruk noktasına çıkarıp, seçime gitmek ister ve geniş kitlelerin var olan yönetim etrafında konuşlanmasını sağlamak için. Biz ise eğer mantıklı davranırsak bu gerilimden olabildiğince uzak durmamız lazım. Ben bütün milletvekili arkadaşlarıma, il başkanlarına söylüyorum. Sakın ola ki işte birisi bir laf edecek, hemen sokaklara çıkıp... Yok, sakin olacağız. Nasıl olsa değişecek bu düzen, böyle gitmeyecek. Gerilimden kaçınacağız. Benim gördüğüm kadarıyla ittifakı oluşturan diğer partiler de gerilim istemiyorlar. Bunu kendi aramızda da ifade ediyoruz. Gerilimden kaçınmak lazım. Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır. Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz.”