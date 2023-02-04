Kılıçdaroğlu, Şişli'yi "büyükşehir" yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli'den bahsederken ilçe için "büyükşehir belediyesi" ifadesini kullandı.
Gündem 04.02.2023, 19:47
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesince "Şişli Sofrası" başlığıyla hayata geçirilen sosyal yardım programının Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.
Şişli Belediyesi'nin icraatlarından bahseden Kılıçdaroğlu, bir gafa imza attı.
İlçe olan Şişli'den "büyükşehir" olarak bahseden CHP lideri, "Dertlere ortak oluyor, sorunlara üretiyor. Hepinizin huzurunda Şişli Büyükşehir Belediye Başkanımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Vakti
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