Kılıçdaroğlu, Sezer'den sonra Gül'le görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer'den sonra Abdullah Gül ile de bir araya geldi.
Gündem 31.03.2023, 16:50
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu dün de 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüşmüştü.
Sezer, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı.
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