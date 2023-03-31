Kılıçdaroğlu, Sezer'den sonra Gül'le görüştü

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu dün de 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüşmüştü.

Sezer, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı.