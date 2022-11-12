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Kılıçdaroğlu: 'Selçuk Bayraktar'la evlenmeden önce ofisinde görüştüm'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nca düzenlenen İş İnsanlarıyla Buluşma Toplantısı'nda Selçuk Bayraktar'la yıllar önce yaptığı görüşmeyi anlattı.

Gündem 12.11.2022, 09:12 12.11.2022, 16:51
Kılıçdaroğlu: 'Selçuk Bayraktar'la evlenmeden önce ofisinde görüştüm'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar ile yıllar önce yaptığı bir görüşmeyi anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nca düzenlenen İş İnsanlarıyla Buluşma Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra; CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Lale Karabıyık, Millet İttifakı'nın temsilcileri, CHP milletvekilleri ve iş insanları katıldı. Toplantının başında açılış konuşması yapan Kılıçdaroğlu, partisinin ekonomi politikalarını ve Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar ile yıllar önce yaptığı görüşmeden bahsetti.

"DEMOKRASİ DEDİĞİNİZ YARGI BAĞIMSIZLIĞI DEMEKTİR"

Türkiye'nin yaşadığı pek çok sorunu bildiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Siz de biliyorsunuz. İş insanları olarak elini taşın altına koyan insanlarsınız. Ülkeyi büyütmek, istihdam yaratmak, güçlü bir Türkiye inşa etmek, kazanmak, kazandığını harcamak, devletine vergi vermek, adalet duygusunun güçlenmesini sağlamak ve bu beklenti içinde görev yapmak, çalışmak hepimizin ortak beklentisi. Türkiye nasıl aydınlığa çıkar? Her şeyden önce eğer bir yol yöntem öneriyorsanız onun sağlıklı ve tutarlı bir stratejisinin olması lazım. Elinizde bir strateji yoksa bir strateji geliştirmemişseniz sorunu çözemezsiniz.

"SAYIN ERDOĞAN'IN DAMADI OLAN İŞ İNSANIYLA GÖRÜŞTÜM"

Selçuk Bayraktar ziyaretinden söz eden Kılıçdaroğlu, "Ben SİHA'ları yapan, şimdi Sayın Erdoğan'ın damadı olan iş insanıyla da görüştüm. Ama daha evlenmeden önce görüştüm. İkitelli'deki ofisinde görüştüm. Yaptığı başarılı çalışmaları orada gördüm. O zaman babası da hayattaydı. Engeller vardı engellerin kaldırılması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz dedim. Çünkü bilim ve bilime değer verip bilimden yola çıkarak üretim, üretmeye bir şeyler yapmak dünyayı değiştirmek demektir. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda buluyor. Bir milyon yılda tekerleği keşfediyor. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var ve Türkiye bunun neresinde" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ DEMEK MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ DEMEKTİR"

Planlı, programlı, öngörülebilir, sürdürülebilirliği olan bir stratejimizin olması lazım. Dört ayaklı bir stratejiyi hayata geçiremezse Türkiye, asla ve asla başarılı olamaz. Birincisi şu, demokrasi. Yani can ve mal güvenliği. Bir iş insanının dünyanın neresinde olursa olsun ister kendi ülkesinde ister yabancı bir ülkede yatırım yaparken ilk aradığı can ve mal güvenliğidir. Adalettir, demokrasidir. Bunlar var mı, yok mu? Amerika'ya da gittim, İngiltere'ye de gittim, Almanya'ya da gideceğim. Hangi adımları atmalıyız diye bu arayış içinde gittim. Demokrasi dediğiniz düşünce özgürlüğü demektir. Demokrasi dediğiniz yargı bağımsızlığı demektir. Demokrasi dediğiniz güçler ayrılığı demektir. Demokrasi dediğiniz düşünceyi ifade özgürlüğü demektir. Demokrasi dediğiniz insanların düşüncelerinden ötürü suçlanmaması demektir. Demokrasi dediğiniz medya özgürlüğü demektir. Bunlar iş dünyasına güven verir" dedi.

"YENİ BİR YOL HARİTASI HAZIRLIYORUZ"

Yurtdışı seyahatlerindeki gözlemlerini aktaracağını belirten Kılıçdaroğlu, "Kasım sonu aralık başında hem Amerika'daki hem İngiltere'deki hem de Almanya'daki gelişmeleri de içeren, dünyadaki gelişmeleri de içeren, 'Türkiye ne yapabilir, bu hamlenin parametreleri neler olmalıdır' diye bununla ilgili bir çalışmayı yapıyoruz. Akademik dünyadan da yararlanıyoruz. İş dünyasından da yararlanıyoruz. Türkiye'de gerçekten son derece başarılı bilimsel çalışmalara imza atan insanlarımız var. Onlardan da yararlanıyoruz. Türkiye'ye yeni bir yol haritası hazırlıyoruz. Kaynaklarımızı verimli kullandığımız zaman Türkiye, en büyük gelişmelere rahatlıkla imza atabilir" dedi.

#Kılıçdaroğlu #Selçuk Bayraktar #SİHA
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