Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in de önünü kapattı

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in adaylığıyla ilgili 'Başkanlığa aday olacaksa grup başkanlığından istifa etmeli' dedi. Özel'den ise, 'Yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı' yanıtı geldi.

Seçimlerde alınan sonuçların ardından CHP'de değişim talepleri dillendirilmeye başlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmak istemese de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den 'sorumluluk alabiliriz' açıklamaları geldi.

Yaşanan süreci değerlendirmek isteyen Kılıçdaroğlu, önce İmamoğlu ile görüştü.

CHP Lideri, İmamoğlu'nun ardından Özgür Özel ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP içerisinde değişim tartışmaları sürerken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de program yapan İsmail Küçükkaya, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"ADAY OLACAKSA İSTİFA ETMELİDİR"

Küçükkaya, Kılıçdaroğlu’nun Özel hakkında söylediklerini şöyle aktardı:

"Bunu ilk defa duyacaksınız. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel için 'Her CHP'li gibi genel başkanlığa aday olma niyeti varsa saygı duyarım ancak bunu gerçekleştirmek için grup başkanlığından istifa etmelidir. İkisi bir arada olmaz. Bunu etik ve şık bulmam' diyor."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ ADIM

Yaşananların ardından Özgür Özel cephesinden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine Küçükkaya aracılığı ile yanıt veren Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı. Ben henüz adayım demedim, değişim talebi ve bunun nasıl olabileceğine dair görüşlerimi paylaştım. Bir CHP'li olarak hangi sorumluluk düşerse bunu üstlenmeye hazır olduğumu ifade ettim. Henüz daha adaylık açıklaması yapmadım. Çünkü henüz kurultayın ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak ben parti terbiyesi almış birisi olarak adaylık konusunda kurultay netleştiğinde kesin kararımı verdiğim zaman kamuoyuyla paylaşmadan önce Sayın Genel Başkanıma bunu anlatacağım. İlk önce benden duymasını isterim. Süreç netleştiğinde adaylığımla ilgili kararımı kamuoyu ve öncesinde Kılıçdaroğlu ile paylaşınca bana söyleyebilir."