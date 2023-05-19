Kılıçdaroğlu, Özdağ'ın ayağına kadar gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ittifak yapmadığı parti bırakmayan Kılıçdaroğlu son olarak "ırkçı ve yabancı düşmanlığı"yla bilinen Ümit Özdağ'ın da ayağına kadar gitti.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. İkili, tokalaşırken basın mensuplarına poz verdikten sonra içeriye girerek görüşmeye başladı.
Görüşme sonrası iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu, "Kendileriyle gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Aynı zamanda ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın görüşlerini, çalışmalarını anlattım. Bazı sorular da sordu genel başkan, kendisini bilgilendirdim. Türkiye'nin dayanışmaya demokrasiye ihtiyacı var. Kendisi arkadaşlarıyla aktardıklarımızı görüşecek" diye konuştu.
Özdağ,"Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmelerde bulunacağız. Sayın Sinan Oğan'la ve ATA İttifakı'ndaki diğer partilerin liderleriyle de bir görüşme yapacağız ve kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.
Öte yandan birkaç gün önce Gazeteci Kürşad Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." diye paylaşımda bulunmuştu.
OĞAN, İLK TURDA YÜZDE 5,17 OY ORANINA ULAŞMIŞTI
14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.
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