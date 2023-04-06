Kılıçdaroğlu'nun yüzüne söyledi

HDP destekli Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

'Halil İbrahim Sofrası'nı genişletmek istiyorum" diyerek parti parti gezen Kılıçdaroğlu'na DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın canlı yayındaki göndermesi soğuk duş etkisi yaptı.

Aksakal, HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak, "Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir." dedi.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün ardından Demokrat Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'li Sırrı Sakık'ın sözlerine, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak karşılık verdi | Video

Görüşmenin ardından DSP Genel Merkezi önünde platform kuruldu. Burada Önder Aksakal, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti ile ilgili bir açıklama yaptı. Aksakal'ın sözleri Kılıçdaroğlu'na soğuk duş etkisi yaratan cinstendi.

"Aksakal, DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. KKTC Bayrağı'nın kapısında dalgalandığı tek parti DSP'dir. Mavi Vatan, Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran, günümüzde yaşadığımız hadiseleri yakından takip ettiğimizde, küresel emperyalist yapılarla, kadim Türk Devleti'nin arasında bir seçim olduğudur. Bunu görmek gerekiyor." dedi.

HDP ÜZERİNDEN GÖNDERME

Aksakal, HDP'li Sırrı Sakık'ın, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştirmek ve hesaplaşmak ile ilgili sözlerini hatırlattı ve Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu:

Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir.

Önder Aksakal'ın, seçim yorumu, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege ve Mavi Vatan sözleri, son olarak da HDP üzerinden yaptığı açıklama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu basından soru kabul etmeyerek Genel Merkez'den ayrıldı