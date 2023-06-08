Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçmeli anketi sonuçlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" çağrısı yaparak genel başkanlık için kolları sıvamasının ardından yapılan bir ankette katılımcılara "Kılıçdaroğlu ayrılır ya da istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu tercihini İmamoğlu'ndan yana kullanırken ikinci sırada ABB Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

28 Mayıs seçimlerinin sona ermesiyle birlikte eleştiri okları CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık için kolları sıvamasının ardından BETİMAR Araştırma dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.

EKREM İMAMOĞLU FARK ATTI

Araştırmaya katılanlara "Kılıçdaroğlu ayrılır ya da istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 46.7'si tercihini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 17.6 ile ikinci sırada yer aldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yüzde 6.5 ile üçüncü sırada yer aldığı araştırmada Muharrem İnce yüzde 1.2, Mustafa Sarıgül ise yüzde 0,9 oranla sıralamayı belirledi.

İşte o araştırmadan çıkan sonuç;