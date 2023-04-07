Kılıçdaroğlu'nun 'yapılmadı' dediği konutlar

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınına katılarak Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını cevaplamıştı. Programda yaptığı gaflar, imza attığı skandal açıklamaların yankısı devam ederken hükümetin icraatlarındanbirini yok saydığı iddialarından biri ise çok geçmeden çürütüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konutların 1 yıl içerisinde tamamlanacağına inanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Adıyaman Samsat’ta 2017’de yaşanan depreme değindi.

Depremzedelere verilen konut sözünün tutulmadığını ve vatandaşların yedi yıldır çadırda yaşadıklarını iddia eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

7 yıl önce deprem oldu Samsat'ta. Orada da dediler 1 yıl sonra teslim edeceğiz diye. Niye yapmadınız 7 yıl geçti.

Gerçekler ise çok geçmeden bir kez daha ortaya serildi.

Konuya ilişkin cevap ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

'Az Önce Konuştum' programına katılan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

7 yıl önce Samsat'ta bir deprem oldu. Deprem sonrasında 360 tane ağır hasarlı bina tespiti yapıldı ve 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edildi. Orada da üstünde konutu, altında ahırıyla birlikte vatandaşlarımız o konutlarda 6 yıldır yaşıyorlar. Kılıçdaroğlu ile ya aynı Samsat'tan bahsetmiyoruz ya da kendisi gidip orayı görmüş değil.

Samsat’ta 2017’de 5.5, 2018’de ise 5.1 büyüklüğünde meydana gelen 2 farklı depremin ardından afetzedeler için, yeni konutların yapımı için tuşa hızlıca basıldı.

Tüm afetlerde de olduğu gibi, Samsat deprem konutlarının yapımına 18 Nisan 2018’de başlandı ve 22 Aralık 2018 yılında bitti.

403 konut, hak sahibi olan depremzedelere teslim edildi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun "neden yapılmadı" dediği o konutlar: