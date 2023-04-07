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Kılıçdaroğlu'nun vaatleri alay konusu oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabilmek için vaatlerde sınır tanımaması alay konusu olmasına neden oldu. 650 bin deprem konutunu bedava yapacağını belirterek maliyeti ve kaynağından habersiz olduğu ortaya çıkan Kılıçdaroğlu en son Avrupa'ya vizeleri kaldıracağını, bu ülkeye 300 milyar dolar uyuşturucu baronlarının temiz parasını getireceğini söyledi.

Gündem 07.04.2023, 15:12
Kılıçdaroğlu'nun vaatleri alay konusu oldu

Gazeteci Cüneyt Özdemir youtube kanalındanda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde Avrupa’ya vizesiz girilecek" vaadini ti'ye aldı.

CHP lideri ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk'te katıldığı bir televizyon programında "Biz iktidara geleceğiz, Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, bu ülkeyi en geç 1 yıl içinde rahat nefes alacağı ülke haline getireceğiz. Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek. Hasar tespitlerini yaptık. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Vizeyi kaldıracağız. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cüneyt Özdemir'in Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini ti'ye aldığı ifadeleri şu şekilde;

"OLACAK ŞEY VAR OLMAYACAK ŞEY VAR"

Maaş zammı veriyorsun da vizeler nasıl kalkacak? Olacak şey var olmayacak şey var. Ne diyecekler? Ey Avrupa Birliği gel bakalım, siz bize vizeleri kaldırmazsanız, biz de size vize uygulayacağız mı diyecekler. 

EMEKLİLERE ZAMLI MAAŞ UYUŞTURUCU BARONLARINDAN

Emeklilere maaş vereceğiz. parası nereden peki; uyuşturucu baronlarından. Diplomasinin de bir adabı var. Politikacılığın en güzel kısmı vaatte bulunmak. 

Kenan Taş da konuyla ilgili "'60-70 yılda olmayan bir şeyi 3 ayda kaldıracağım' demek çok mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

#Cüneyt Özdemir
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