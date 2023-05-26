Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a teklifi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif etttiğini, kendilerinden bakanlık istediği fakat, pazarlık siyasetine asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı'na Ümit Özdağ-Numan Kurtulmuş görüşmesi de soruldu.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Numan Bey açıkladı. Bakanlık talebi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’ndan ona 3 bakanlık teklifi yapılmış. Numan Bey’e de özellikle AFAD gibi bir bakanlık veyahut da İçişleri Bakanlığı verilirse bunun yanında terörle mücadelede atılması gerekenler atılırsa gibi… Numan Bey açıkladı. Numan Bey de Cumhurbaşkanımız bunun gibi taleplere kapalıdır demiş. Biz pazarlık siyaseti yapmayız."