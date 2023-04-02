Kılıçdaroğlu'nun odasında kriz geçiren kadın vekil kim?

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine günler kala siyasi partilerin aday listelerini şekillenmesi de hızlandı. Siyasi partiler kimi aday göstereceğini çeşitli yol ve yöntemlerle belirlemeye çalışıyor.

SuperHaber'den Mevlüt Yüksel'in haberine göre; Genel seçimler öncesinde CHP’nin milletvekili aday adayları arasında çeşitli nedenlerden dolayı iç çekişmelerin yaşandığı belirtiliyor.13.Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Millet İttifakı adayı olarak girecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içi çekişmeler yüzünden zor günler geçirdiği öğrenildi.Kılıçdaroğlu’nun parti içinden gelen sert istekler ve tartışmalar karşısında da çoğu zaman sessiz kalmayı tercih ettiği ifade ediliyor.

CHP Genel Merkezi’nin duyulmaması için büyük çaba göstermediği Kılıçdaroğlu’nun odasında eski kadın milletvekilin sinir krizi geçirdiği olayı iddialara göre şöyle gelişti.

CHP’de üç dönem milletvekilliği yapan ve halen önemli bir görevde bulunan eski kadın milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu alarak odasına gitti. Burada Kılıçdaroğlu’na tekrar milletvekili olmak istediğini söyleyen eski milletvekil, ”hayır olmaz” cevabını alınca önce çok şaşırdı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun kendisini seçimlerden sonra “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı” olarak görmek istediğini söylemesi üzerine tekrar söz alarak konuşmaya başladı.

KILIÇDAROĞLU’NUN ODASINA GİTTİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kendisinin CHP’ye büyük emekler verdiğini söyleyen eski kadın milletvekili Kılıçdaroğlu’ndan bakanlık değil milletvekilliği istediğini yineledi. Ancak bir kez daha olumsuz yanıt alınca birden Kılıçdaroğlu’nun odasının kapısını içeriden kilitledi.İşte iddialara göre eski kadın milletvekilinin sinir krizi geçirmesi bundan sonra başladı. Kılıçdaroğlu’nun odasından duyulacak şekilde kasın milletvekilinin bağırarak, "O aday yapılacakmış.O kim? Daha dünkü çocuk. Ben çok büyük emekler harcadım. Milletvekilliği benim hakkım.” diye bağırdığı öne sürüldü.

Aynı eski kadın milletvekilin geçirdiği sinir krizi sonucu odada bulunan eşyalara da zarar verdiği vurgulandı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun odasında yaşanan kriz geçirme olayının yaklaşık 10 dakika sürdüğü bildirildi. Eski milletvekili kadının sinir krizi geçirerek bağırıp çağırmasının ardından hiç bir şey olmamış gibi odadan çıktığı ve odasına gittiği kaydedildi.

KİMSE DUYMASIN DİYE ALARMA GEÇİLDİ!

Öte yandan CHP Genel Merkezi’nde başkanlık katında korumalar dahil herkesin duyduğu bu olayın sır gibi saklanmasının istediği bilgisi alındı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma arkadaşlarının eski kadın milletvekilinin sinir krizi geçirmesi ve o sırada makam odasında yaşananların hiç bir yerde konuşulmamasını özellikle istedikleri söylendi.