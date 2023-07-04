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Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin sahibi belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin kime olduğu günlerdir merakla soruluyordu.

Gündem 04.07.2023, 12:49
Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin sahibi belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram tatilini geçirdiği geceliği 316 bin liralık Belek Villa Leo'nun sahibi Zeynel Özdoğan, son 20 yılda en çok kamu ihalesi alan ilk 15-20 şirketten biri Özkar İnşaatın da sahibi çıktı.

Ankara'da sosyete ve siyasetçilerin buluşma noktası J.W. Marriott da kendisine ait...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "beşli çete" vurgusu yapan, kamunun alacağı olan "418 milyar doların" hesabını soracağını sık sık hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nda Belek'te VIP bir tatil yaptığı ortaya çıktı. 

Zeynel Özdoğan'ın sahibi olduğu Villa Leo'nun geceliği 316 bin lira. 

VIP tatilin parasını Kemal Kılıçdaroğlu mu ödedi, belediye mi, yoksa otel sahibinin misafiri miydi? 

EN ÇOK KAMU İHALESİ ALAN İNŞAAT ŞİRKETLERİNDEN ÖZKAR'IN SAHİBİ 

Tüm bu soruları bir yana bırakarak biz otelin sahibi Zeynel Özdoğan'ı merceğimize alalım. 

Sivaslı iş insanı Zeynel Özdoğan, Özdoğan Holding'in de yönetim kurulu başkanı. Özkar İnşaat ise Özdoğan Holding bünyesindeki inşaat şirketi. 

Meselenin düğümlendiği yer ise tam burası...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun VIP bayram tatilini geçirdiği, birlikte fotoğraf çektirerek poz verdiği Zeynel Özdoğan'ın sahibi olduğu Özkar İnşaat, son 20 yılda yaklaşık 30 milyar liralık hacmi ile en çok kamu ihalesi alan ilk 15-20 şirket arasında yer alıyor. 

BARAJLAR, HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ, DEMİRYOLU, HIZLI TREN

Grubun aldığı kamu ihaleleri arasında Çine Adnan Menderes barajı, Ayvalı barajı ve hidroelektrik santrali, Manyas sağ sahil sulama regülatörü, Ankara Sivas demiryolu ve 16 milyar 949 milyon lira bedelle aldıkları Yerköy-Kayseri hızlı tren ihalesi bulunuyor. Şirketin, Dubai'de de yaptığı inşaatlar bulunuyor. 

ANKARA'NIN EN LÜKS OTELİ

Daha önce ABD eski Başkanlarından Obama'yı da otelinde ağırlayan Zeynel Özdoğan'ın inşaat sektörü dışındaki faaliyetlerinden biri ise turizm. 

Ankara'da sosyetenin ve siyasetçilerin gözdesi olan J.W Marriott Oteli de Zeynel Özdoğan'a ait. 

Bu otelin özelliği ise sadece lüks olmasından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda deyim yerindeyse siyasi lobilerin de başkenti durumunda. 

MERAL AKŞENER İLE DE O OTELDE BULUŞTU

Otel en son CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masa zirvesinin hemen öncesinde gerçekleştirdikleri toplantıyla gündeme geldi. 

2011'de açılan J.W. Marriot Ankara, ABD merkezli bir oteller zincirinin halkası. 

Anıtkabir'e 4 kilometre, Kocatepe Camii'ne 5.3 kilometre mesafede olan otelin 413 odası bulunuyor. 

Otelin asıl kurucularu ise J.Willarda Marriott ve eşi Alice Marriott. 

Marriott ailesi 1927'den beri 127 ülkede 6 bin 500'den fazla tesisi bünyesine katarak büyüdü. The Ritz-Carlton, EDITION, JW Mariott, Renaissance Hotels, Marriott Hotels & Resorts, Delta Hotels, Gaylord, Courtyard, Town Place Suites by Marriott gibi oteller de ailenin bünyesinde bulunuyor.

SİYASİLERİN VE İŞ İNSANLARININ DÜĞÜNLERİNİN MERKEZİ

Otel, önemli düğünlere de ev sahipliği yapmış. 

Göksel ve Merve Özdoğan çiftinin düğününde ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ı halay çekerken görüyoruz. 

Eski Bakan Faruk Çelik ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in nikah şahidi olduğu eski milletvekili Mehmet Güneş'in oğlunun düğünü de bu otelde yapılmış. 

İş insanı Nadire İçkale'nin oğlu İçkale Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İçkale ile JW Marriott Satış Direktörü Ece Doğanoğlu da burada dünyaevine girmiş. 

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNÜ PAHALI BULMUŞTU

Hatta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem ve Mine Alşan'ın düğünleri de bu otelde yapılacaktı. 

Ancak o dönem Kemal Kılıçdaroğlu, düğünün 300 bin liraya mal olacağı gerekçesi ile bu otelde yapılmasını istememişti. 

Bunun üzerine Kerem Kılıçdaroğlu ve Mine Alşan, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı içindeki La Rossa Wedding'te sade bir nikah töreni ile evlenmişti. 

2018'de 300 bin liralık düğün faturasını yüksek bulan Kemal Kılıçdaroğlu gelin görün ki, 2023'te geceliği 316 bin lira olan Belek'teki otelde bayram tatili yapmayı uygun bulmuştu.  

BU HABERİ SADECE PATRONLAR DÜNYASI'NDA OKURSUNUZ

Son 20 yılda en çok kamu ihalesi alan AK Parti hükümeti ile çok uyumlu çalışan Özdoğan Holding, seçim öncesi "beşli çeteyi" ağzından düşürmeyen, kamu ihalelerindeki soygunları anlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin göbeğindeki bir otel... 

Kaynak: Patronlardünyası.com

#kemal kılıçdaroğlu
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