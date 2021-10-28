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Kılıçdaroğlu'nun elindeki dosyada ne var?

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde poz verdiği 'Sarıgül' dosyasının içinde ne olduğu soruldu. TVNET'te soruları yanıtlayan Sarıgül, "O dosyalar benim için şeref madalyasıdır." diyerek kendisine yönelik bir saldırı olduğunu iddia etti.

Gündem 28.10.2021, 09:57
Kılıçdaroğlu'nun elindeki dosyada ne var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yolsuzluk' dosyasının yer aldığı rafa 'Mustafa Sarıgül' isimli dosyayı yerleştirmesi ve önünde poz vermesi geçtiğimiz yıllarda çok konuşulmuştu.

Taha Hüseyin Karagöz, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında o dosyanın içinde ne olduğunu Sarıgül'e sordu.

"BENİM İÇİN ŞEREF MADALYASIDIR"

Sarıgül, bu soruya "Ben belediye başkanlığı yaptığım dönemde çevreyle, sanatla, kültürle ilgili, doğada yaşayan canlılarla ilgili neler yaptığım bellidir. O başarılara imza atmasaydım İBB Başkanlığına aday yapılmazdım. O dosyalar benim için şeref madalyasıdır. Her siyasi için dosyalar olur. Ama önemli olan o siyasinin o dosyadan aslan gibi çıkmasıdır." yanıtını verdi.

Her sene İçişleri Bakanlığı'na yazı yazarak 'Denetlenmek istiyoruz' dediğini ifade eden Sarıgül, "Sayıştay'ın denetimde bulunması kamuyu daha sağlıklı hale getiriyor. O denetimlerin hepsinden geçmiş bir insanım. Benden sonra gelen başkan bütün hukukçuları görevlendirdi bize açılmayan dava kalmadı. Ve bir tek davamız kaldı. O da 'Biz neden emeklileri tatile göndermişiz, öğrencilere neden burs vermişiz' onun dışında bir şey bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

"BANA SALDIRI VARDI"

Bunu tehdit olarak algılamadığını çünkü bunun derslerini aldığını ifade eden Sarıgül, "Size bir saldırı mı vardı?" sorusunu "Tabi" şeklinde yanıtladı.

#Mustafa Sarıgül
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