Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'dan Türk askerine iftira

CHP'nin ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan Hacer Foggo'nun TSK'ya 'çocuk katili' iftirasında bulunduğu tweetleri ortaya çıktı.

TSK'YA İFTİRA

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo atmış olduğu tweette TSK'ya yönelik, "Siz eğitim yaparken “Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi”ne göre 44 çocuk öldürüldü." ifadelerini kullandı.

FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASINA SAHİP ÇIKTI

Foggo, FETÖ terör örgütünün medya yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlara karşı çıkarak,"Tarih bu kareyi yazacak, Bugün TV 'den son kareler canlı yayın kameranına müdahale ediliyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Foggo’nun terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD lehine paylaşımları da büyük tepki çekti.