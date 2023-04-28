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Kılıçdaroğlu'nun bel bağladığı aile CIA'ya çalışıyor

Kılıçdaroğlu'nun Türk havacılık ve uzay sanayisini emanet etmeyi planladığı ailenin CIA ile çalıştığı ortaya çıktı.

Gündem 28.04.2023, 16:44 28.04.2023, 17:16
Kılıçdaroğlu'nun bel bağladığı aile CIA'ya çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’nı vereceğiz dediği Özmen ailesinin CIA’ye çalıştığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Nisan’da sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı başlığıyla paylaştığı videoda Atatürk Havalimanı’nı birlikte havacılık-uzay merkezi yapacağız dediği Özmen ailesinin şirketlerinin CIA’ye elektronik istihbarat, Gözetleme ve Keşif hizmetleri verdiği bildirildi.

Eren Özmen'in sahibi olduğu Sierra Nevada Corp’un N3097 imalat numaralı Dornier tipi özel uçağının Libya ve Suriye’de ABD Özel Kuvvetler çalışanlarını taşıdığı görüntüler daha önce kamuoyuna yansımıştı. 

ABD DEVLETİNDEN 410 MİLYON DOLARLIK YENİ İHALE!

Ayrıca, Özmen ailesinin yakın zamanda ABD devletinden 410 milyon dolarlık yeni bir ihale aldığı, bugüne kadar ise toplamda 15,3 milyar dolarlık ihale aldıkları ortaya çıktı.

Sürekli düşündüm; Atatürk yaşasaydı oranın ne olmasını isterdi? Bugün Atatürk yaşasaydı, havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu? Tabi ki hayır. O, geleceğin yüzyılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü elvermezdi.

Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Ata'mızın adını taşıyan bu merkez havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak.

Peki bunu kimlerle yapacağız? Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için, başarıları dünyaca tanınan Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız. Lütfen gençler gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada, görün.

“KENDİLERİYLE KONUŞTUM VE DAVET ETTİM”

Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pistlerde bunu yapacağız. Bir hayalim daha var; Canan Dağdeviren ile Eren Özmen'in birlikte Türkiye için çalışmalarıdır.

ÖZMEN AİLESİ KİMDİR?

Kılıçdaroğlu’nun projeyi birlikte yapacaklarını açıkladığı Eren ve Fatih Özmen uzay sistemleri ve teknolojileri alanında uzman ve eski uzay araçlarının çok yönlü yeni versiyonunu yapmakta olan ‘Sierra Nevada Corporation’ (SNC) şirketinin sahipleri.

#kemal kılıçdaroğlu
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