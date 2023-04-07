Kılıçdaroğlu'nun bedava konut vaadine İyi Parti'den yalanlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde oy alabilmek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için, doğru ya da yanlış fark etmeksizin, her türlü yol ve yönteme başvurmaktan çekinmediğinin en net ispatı "bedava konut" vaadi oldu.

Türkiye tarihinin en ağır afetininin altından kalkmaya çalışırken, Kılıçdaroğlu'nun seçimde daha fazla oy almak adına açıkladığı popülist vaadlerinden biri de deprem konutlarının bedava dağıtılacağı olmuştu. 650 bin deprem konutunun bedava üretilmesi için devletin kasasından minumum 650.0000.000.000 (650 milyar TL) para çıkması gerekiyor. Ki, bu miktarın şu anda devlet hazinesinden bir anda çıkmasının imkansız olduğunu Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de açıkladı.

Hükümetin bu vaade karşı verdiği tepkiler artarken Kılıçdaroğlu'na en etkili yalanlama ittifak ortağı İyi Parti'den geldi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz:

Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymak zorundayız.

Bunun maliyetini Türkiye bir yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız.

Evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil. Biz bunu uzun vadeye yayarak toplayacağız.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu deprem konutlarının vatandaşlara bedava verileceğini açıklamıştı.

Bilge Yılmaz, Habertürk’teki yayında hem Cumhurbaşkanı adaylarını boşa düşürdü hem de yurt dışından borç (dış finansman) alınacağını söyledi.

Kübra Par: "Kemal Kılıçdaroğlu deprem konutlarının bedava verileceğini söylüyor. Bu mümkün mü?"



İP Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz:



"Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymak zorundayız."



"Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış… pic.twitter.com/iSDav5rofl — Yekvücut (@yekvucutcom) April 6, 2023



