banner38

Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videolarda empoze etmeye çalıştığı 'halktan biri' imajı son paylaşımında yerle bir oldu. Evinin mutfağından ve çalışma odasından videolar çeken Kılıçdaroğlu'nun son videosunda geceliği 100 bin lira olan otelde kaldığı ortaya çıktı. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile çelişirken, Kılıçdaroğlu'nun CHP Gençlik Kolları tarafından ifşa edilmesi ise 'CHP'de Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiliyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Gündem 31.01.2022, 08:43
Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son aylarda sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu bu paylaşımlarında bulunduğu ortamlar ile vatandaşlara 'halktan biri' imajını yansıtmaya çalışıyordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN MÜTEVAZİLİK OYUNUNU CHP'LİLER BOZDU

Özellikle evinin mutfağında ve çalışma odasında çektiği videolar ile mütevazilik algısı yaratan Kılıçdaroğlu'nun bu oyununu CHP İstanbul örgütü bozdu. CHP Genel Başkanı son yayınladığı videoda kendisini eleştiren bazı sosyal medya hesaplarının 'troll' olduğunu öne sürdü.

GECELİĞİ 100 BİN LİRA OLAN OTELDE KALIYOR

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımında videodaki yansımadan boğaz manzaralı otelde olduğu fark edilirken, otelin gecelik fiyatının ise yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin liralık otelde kalması 'israf' açıklamaları ile çelişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN CHP İSTANBUL ÖRGÜTÜ İFŞA ETTİ

Olayın alt okumasında ise Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile çelişmesinden daha ciddi bir konu yatıyor. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodan bir fotoğraf karesi paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kollarının resmi hesabı, yansıma olan fotoğrafa yer verdi ve adeta Kılıçdaroğlu'nu ifşa etti. Bu durum ise akıllara 'CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?' sorusunu getirdi.

CHP'DE İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SOĞUK SAVAŞ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları ise CHP'deki büyük çatlağı bir kez daha ortaya koydu.

Peşi sıra yaşanan bu gelişmeler CHP'de İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir 'soğuk savaş' yaşandığı gerçeğini net bir şekilde gözler önüne serdi.

#kemal kılıçdaroğlu
Yorumlar (0)
banner35
4
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11