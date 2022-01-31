Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son aylarda sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu bu paylaşımlarında bulunduğu ortamlar ile vatandaşlara 'halktan biri' imajını yansıtmaya çalışıyordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN MÜTEVAZİLİK OYUNUNU CHP'LİLER BOZDU

Özellikle evinin mutfağında ve çalışma odasında çektiği videolar ile mütevazilik algısı yaratan Kılıçdaroğlu'nun bu oyununu CHP İstanbul örgütü bozdu. CHP Genel Başkanı son yayınladığı videoda kendisini eleştiren bazı sosyal medya hesaplarının 'troll' olduğunu öne sürdü.

GECELİĞİ 100 BİN LİRA OLAN OTELDE KALIYOR

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımında videodaki yansımadan boğaz manzaralı otelde olduğu fark edilirken, otelin gecelik fiyatının ise yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin liralık otelde kalması 'israf' açıklamaları ile çelişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN CHP İSTANBUL ÖRGÜTÜ İFŞA ETTİ

Olayın alt okumasında ise Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile çelişmesinden daha ciddi bir konu yatıyor. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodan bir fotoğraf karesi paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kollarının resmi hesabı, yansıma olan fotoğrafa yer verdi ve adeta Kılıçdaroğlu'nu ifşa etti. Bu durum ise akıllara 'CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?' sorusunu getirdi.

CHP'DE İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SOĞUK SAVAŞ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları ise CHP'deki büyük çatlağı bir kez daha ortaya koydu.

Peşi sıra yaşanan bu gelişmeler CHP'de İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir 'soğuk savaş' yaşandığı gerçeğini net bir şekilde gözler önüne serdi.