"Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için 100 milyon dolar aldı" iddiası

Levent Gültekin, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz'in, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını organize etmesi ya da engellememesi için 100 milyon dolar verdiği” iddia edilen bir e-mail mesajı aldığını iddia etti. Gültekin, Akşener'in 2 Mart'ta Altılı Masa'dan kalkması üzerine devlet içinden bir grubun, "Meral Hanım lütfen Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili kurduğunuz oyunu bozun. Aksi takdirde Hasan Cengiz'den aldığınız 100 milyon doların ses kaydını yayınlayacağım” diye mail gönderdiğini öne sürdü. Levent Gültekin, Lube Ayar'la birlikte Youtube kanalında 28 Ağustos Pazartesi günü yaptığı programda konuştu.

Kim bu Hasan Cengiz?

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkan Hasan Cengiz’in başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere, milletvekilleri, bakanlar, eski Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammet Dervişoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Aleksandr Dugin ile fotoğrafları olduğuna dikkati çeken Gültekin, Cengiz’in aynı zamanda Türkiye’nin pek çok ilinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen programlar organize ettiğine, konuşmalar yaptığına işaret etti. Gültekin, söz konusu programlara Kılıçdaroğlu’nun da katıldığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu'na kılıç hediye etti

Gültekin, Hasan Cengiz’in seçimlerin ardından 1 Ağustos’ta Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek kılıç hediye ettiğini ve bunu da sosyal medya hesabından “Değişimcilere karşı kılıçları çektik” notuyla paylaşarak CHP içindeki tartışmada Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini vurguladı. Levent Gültekin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Akşener'e 2 Mart'ta mail gitti

- Çok enteresan bir gelişme oldu. Bu Kemal Bey ile ilgili yaptığım açıklamadan sonra bir mail aldım, çok ilginç bir mail. Mailin içeriği ilginç. Meral Akşener’e 2 Mart’ta, izleyicilerin özellikle dikkatini çekiyorum çünkü Meral Hanım, 3 Mart’ta masadan kalktı, Meral Akşener’e 2 Mart’ta gönderilmiş bir maili aldım. Bir kaynağım bana Meral Akşener’e 2 Mart’ta şifreli bir hesaptan gönderilen bir mail gönderdi.

- Aslında maili ciddiye almadım. Çünkü bir sürü uydurma da olabilir. Sakın izleyicilerimizin özellikle altına dikkat ediyorum ben "bu mail doğrudur evet öyle bir mail falan filan" hiç öyle bir şeye girmiyorum hatta programda soracağım zaten eğer ben alalım böyle bir mail aldım aldıysa herhangi bir işlem yaptı mı savcılık işlemi?

Gönderilen mailin içeriği korkunç

- Çünkü mailin içeriği korkunç 2 Mart'ta Meral Ama şöyle bir mail atılıyor. Kaynağımın bana söylediği şu, bu maili devlet içerisinde mevcut oyunu yani Kemal Bey adaylığı üzerinden kurgulanan oyunu bozmak isteyen ekip atıyor. Meral Akşener'e şöyle; “Meral Hanım lütfen Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili kurduğunuz oyunu bozun. Aksi takdirde Hasan Cengiz'den aldığınız 100 milyon doların ses kaydını yayınlayacağım” diye.

Meral Hanım savcılığa başvurdunuz mu?

Uydurma olabilir, saçma olabilir Çok ciddi almadım. Üzerine durmadım da zaten. Yani ne ispat edebilirsin ki burada en fazla şunu sorabilirim; böyle bir maille ilgili savcılığa baş vurdunuz mu? Çünkü size çok ağır bir tehdit var. Kaynağımın dediği şu; Meral Hanım'ın masadan kalkma nedeni bu mailden tedirgin olması, ses kaydını yayınlandılar diye. Neyse maili çok ciddiye almadım aslında. İspat edilebilir bir şey değil ki.

Hasan Cengiz'in çok tuhaf ilişki ağı var

- Aklıma takıldı bu Hasan Cengiz kim diye. Döndüm baktım, kim diye, asıl iş orada bence patladı, çok ilgin. Tuhaf bir ilişki ağı var. Hasan Cengiz Twitter profili Tayyip Erdoğan fotoğrafı, Instagram ve Facebook hesaplarına baktım, orada Tayyip Beyle Devlet Bahçeli’yle Cumhur İttifakıyla, bakanlarla milletvekilleriyle AK Parti Genel Başkan Yardımcılarıyla, hatta Facebook paylaşımlarında 2018 yerel seçimlerini Cumhur İttifakı kazanması lazım, Türkiye 100 yılı diyen bir Avrasya Yerel Yönetimler Başkanıymış.

Dugin'le en az 20 görüşmesi var

- Ben tanımıyordum. İlk defa duyuyorum. Neyse biraz daha baktım çok enteresan, Hasan Bey Putin’in özel danışmanı Dugin’le en az 20 tane görüşmesi var. Hepsinin de fotoğraflarını yayımlamış. Bir gün bakıyorsunuz Suriye Dışişleri Bakanı’yla görüşmüş, bir gün bakıyorsunuz Özbekistan’da bir gün bakıyorsunuz Sudan’da bir gün bakıyorsunuz Gürcistan’da, bir gün bakıyorsunuz Türkmenistan’da. O bölgede biraz daha anladığım kadarıyla Yunus Emre Enstitüsü dedikleri bir enstitü var cumhurbaşkanlığına bağlı, onun örgütlenmesiyle ilgili.

Ben Cumhur İttifakı’yım diye bağırıyor

- Ama konuşmalarına bütün paylaşımlarına bakıyorsunuz ben Cumhur İttifakı’yım diye bağırıyor. Bu arkadaş muhalefetle de inanılmaz bir ilişkisi varmış onu gördüm. Daha enteresan bir şey var, Hasan Beyin aynı zamanda bundan önceki milli güvenlik müsteşarı Muhammed Dervişoğlu’yla da yakın, onunla da fotoğrafları var. MİT’in şey tarafıyla.

'Mutlaka Kemal Bey aday olmalı' demiş

- Bir baktım Hasan Bey, Türkiye’nin farklı illerinde defalarca toplantılar düzenlemiş ve Kemal Beyin adaylığıyla ilgili organizasyonlar yapmış ve hepsine Kemal Bey katılmış. Kemal bey bütün toplantılara katılmış, kendi Facebook hesabında hepsi var. Şöyle konuşmalar yapmış, "Mutlaka Kemal Bey aday olmalı, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında Kemal Bey'i aday olarak görmek istiyoruz" diye.

Kılıçdaroğlu toplantısını o düzenlemiş

- Daha da yetmemiş Anadolu’nun farklı illerinden insanlar getirmiş. Bir toplantı düzenlemiş, Kemal Bey de var, biri kalkıyor ‘Ben Batman’dan geliyorum halkımız sizi istiyor’, biri kalkıyor ‘Ben Diyarbakır’dan geliyorum, halkımız sizi istiyor siz olmazsanız olmaz.” Hasan Bey de Kemal Bey'le yaptığı toplantıda konuşma yapmış, 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında Kemal Bey’i istiyoruz o yüzden ben Kemal diyorum.

Ekrem İmamoğlu'na savaş açmış

- Daha da ileri gitmiş, çok enteresan, İmamoğlu’na savaş açmış. ‘İmamoğlu babasına ihanet edip aday olamaz, bu seçim Kemal Beyin hakkıdır, Kemal Bey aday olacak, başkasına müsaade etmeyiz.’ O da yetmemiş İmamoğlu’na yargı kararı geldiğinde Facebook hesabından şöyle bir şey paylaşmış: ‘Yargı millet ittifakının adayına karar verdi, hayırlı olsun.’

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ile toplantı

- Sonra gitmiş İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu ile toplantı yapmış, bir tarafında Canan Hanım bir yanında İmamoğlu oturuyor. Çıkmış konuşma yapmış ve Ekrem Beyin yüzüne bakarak ‘Babanıza ihanet ederek aday olamazsınız, bu adaylık sizin hakkınız değil Kemal Bey olacak’ demiş.

Kılıçdaroğlu ile 4 saat baş başa toplantı

- Sonra Kemal Bey İstanbul’da Hasan Bey'le 4 saat baş başa görüşmüşler. Hepsi var haberlerde bunlar açık, kamuoyuna yazsınlar Google’a, baş başa görüşmeleri var, toplantıları var aklına gelebilecek her şey.

Kılıçdaroğlu'na kılıç hediye etmiş

- Daha enteresan bir durum var, tamam seçim olmuş, Kemal Beyi aday yapmışlar, organize etmiş aday olmuş, seçim bitmiş, kaybedildi değil mi, Hasan Bey 1 Ağustos’ta Kemal Beyi tekrar ziyaret etmiş ve böyle güzel bir hediye paketi içerisinde Kemal Beye bir kılıç hediye etmiş. Sonra dönmüş onu Facebook’ta şöyle paylaşmış; ‘Değişimcilere karşı kılıçları çektik.’

CHP kurultayı için çalışıyor

- Hatta daha da ileri şimdi duyuyorum, Hasan Bey şu anda CHP’deki önemli eski siyasetçilerle birer birer görüşüp ‘Lütfen Kemal Bey'e destek olalım yerel seçimleri Kemal Bey'in kazanması lazım Kemal Bey Türkiye için çok önemli’ diye konuşmalar yapıyormuş.

CHP Genel Merkezi'nde odam var

- Ben bir yazar olarak önüme bir isim düştü, döndüm açtım iki dakikada hesaplarına baktığımda ideolojik olarak Cumhur İttifakı’na yakın. Benim anlamadığım, Kemal Bey ‘bir dakika böyle biri benim için adaylık organizasyonu niye yapıyor?” diye sormaz mı? Sormamışlar. Ekrem İmamoğlu da mesela bu arkadaşla en az iki üç tane toplantısı var ve neden ben bu toplantılara gidiyorum dememiş. Bu arkadaş sağda solda duyuyorum, diyormuş ki “Benim CHP Genel Merkezi’nde odam var.”

Akşener'e 100 milyon dolar iddiası

- O mailde Hasan Bey'den Meral Hanım'ın, Kemal Bey'in adaylığını organize etsin, ya da engellemesin diye 100 milyon dolar aldığı iddiası var. Meral Hanım ve İyi Partililer bu maille ilgili savcılığa başvurdular mu? Talep ederlerse mailin görüntüsünü içeriğini kendilerine iletmeye hazırım. Yoksa doğrudur almıştır diye asla öyle bir iddiam yok.

İYİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yorumcu ve yazar Levent Gültekin’in gündeme getirdiği, "Akşener'e tehdit maili" iddiası hakkında, "Biri 25 Şubat'ta, biri 2 Mart'ta düşen spam mailler var. O mailde iddia edilen Sayın Gültekin’in iddiası da aslında bir başka parti genel başkanıyla ilgili" yanıtını verdi.

Gültekin, Cumhur İttifakı’na yakınlığıyla bilinen Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz'in, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını organize etmesi ya da engellememesi için 100 milyon dolar verdiği” iddia edilen bir e-mail mesajını gündeme getirdi. İddiayı, gazeteci Lube Ayar'la birlikte Youtube kanalında dün (28 Ağustos Pazartesi) yaptığı programda paylaşan Gültekin, Akşener’e Altılı Masa’dan kalktığı 3 Mart’tan bir gün önce, “devlet içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerinden kurgulanan oyunu bozmak isteyen ekip” tarafından gönderildiği belirtilen bir mailde, “Meral Hanım lütfen Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili kurduğunuz oyunu bozun. Aksi takdirde Hasan Cengiz'den aldığınız 100 milyon doların ses kaydını yayınlayacağım” yazıldığını ileri sürdü.

Düzenlediği basın toplantısında, İyi Parti Sözcüsü Zorlu'ya Gültekin'in iddiası soruldu. Zorlu, şu açıklamayı yaptı:

“Bu dedikodular üzerine Milletvekilimiz Sayın Uğur Poyraz, Levent Gültekin’le görüşme yaptı. İddia ettiği mailin kendisinde olup olmadığını sordu. Sayın Gültekin, bu mailin kendisinde olmadığını ifade etti. Biz de gerçekten bize böyle mailler geldi mi diye araştırdık. Biri 25 Şubat’ta, biri 2 Mart’ta düşen spam mailler var, biz fark etmemişiz. O mailde iddia edilen Sayın Gültekin’in iddiası da aslında bir başka parti genel başkanıyla ilgili. Bizim Genel Başkanımızla bir fili bir durum söz konusu değil. Levent Gültekin de Sayın Poyraz’a durumu telafi edeceğini aktardı."