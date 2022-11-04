Kılıçdaroğlu'ndan tartışmalı isimle görüşme
İngiltere'ye giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, burada sık sık FETÖ, PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen eski Taraf gazetesi yazarı Amberin Zaman'la görüştü.
ABD'de temaslarını tamamlayan Kılıçdaroğlu, bu kez İngiltere'ye gitti. Washington'la New York arasındaki kayıp 8 saatlik zaman dilimini açıklayamayan CHP lideri, Londra'da ise örgüt yandaşı Amberin Zaman'la bir araya geldi.
Sık sık FETÖ, PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. İkili arasındaki görüşmenin içeriğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sayın @kilicdarogluk ile Londra’da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak pic.twitter.com/89cfojOeEJ— Amberin Zaman (@amberinzaman) November 3, 2022
"Kılıçdaroğlu ile sohbet etmek çok yüreklendiriciydi"
Zaman, fotoğrafın altına "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notunu düştü.
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