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Kılıçdaroğlu'ndan 'kaset' açıklaması

Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili kaset iddiaları hakkında sorulan soruya, "Bel altı vuruşlar yanlış" ifadeleriyle cevap verdi.

Gündem 05.05.2023, 00:36
Kılıçdaroğlu'ndan 'kaset' açıklaması

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında son günlerde 'kaset ve video' iddiaları ortaya atıldı.

Söz konusu ses ya da görüntünün CHP liderinin geçtiğimiz aylarda ABD'ye düzenlediği 'icazet' seferi sırasında 8 saat ortadan kaybolduğu sırada kayda alındığı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu hakkında 'kaset' iddiası Gelişme sonrası muhalefet kanadından, "izlemeyin, okumayın, inanmayın, yaymayın " uyarıları yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibinini hedef aldı.

Altun iddialara yine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek, "Hatırlatmak isterim ki bu noktada sorumluluk, ülke dışından hizmet aldığınız AJANS'ınıza değil şahsınıza aittir. Devletimizin ve milletimizin âli çıkarlarını gözetmek sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğundadır. Ayrıca, dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sn Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının başından sonuna kadar kurumumuzu hedef alması, çevresindeki "profesyonellerin"elinde bir strateji olmadığını, siyaset üretemediklerini ortaya koymaktadır. Şunu da söylemezsek olmaz. Bu açıklamayı ne amaçla yaptığınızı, neyin önünü almaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Güvenlik Forumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dedikoduya, iftiraya, yalana bu derece teşne bir muhalefet anlayışını, demokrasimiz için büyük bir kayıp olarak telakki ediyoruz" dedi.

CHP'nin içerisinden bir kesim iddiaları 'seçimlere on gün kala devreye alınacak Kılıçdaroğlu'nu karalama kampanyası olarak' nitelendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu kaydın geçtiğimiz aylarda ABD'ye düzenlediği ziyaret sırasında kayda alınmış olabileceğini ima eden Kılıçdaroğlu, "Karayoluyla önce New York'a gidip küçük bir video çekmiştim ardından Washington'a geçmiştim. O yol da 8 saat sürüyor. O yol üzerinden bir şeyler yapmaya kurgular yapmaya çalışıyorlar diye bir bilgi geldi." diye konuştu.

Söz konusu kayıttan iktidarı sorumlu tutan CHP lideri, "Bu tablo panikte olduklarını gösteriyor. Açıklayın ne varsa, gizlimiz saklımız yok, evimizin mutfağını bile açtık." dedi.
Çıkan kayıt ne olursa olsun çıktığı anda sahte olduğunu ortaya koyacaklarını öne süren Kılıçdaroğlu, "Bir dizi önlemler aldık, bunu saptayacak programlar var" dedi.

"Son 10 günde böyle bir şey yapılacağı söylendi. Ek bilgi gelmedi ama ben bunu açıkladım."

ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Seyahatimle ilgili bir şey olduğu söylendi gelen bilgi öyleydi. Devletine saygı duyan namuslu bürokratlar var. İftirayla, karalama kampanyalarıyla, bel altı vuruşlarla yapılanların yanlış olduğunu biliyorlar." diyerek sözlerini noktaladı.

#kemal kılıçdaroğlu
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