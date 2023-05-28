Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Devam
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Buradayız, devam" mesajı verdi.
Gündem 28.05.2023, 22:07
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunun Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasından sonra gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları;
Evlatlarımız işsiz güçsüz. Onların sizin hakkınızı yemesine izin veremezdim.
Hakkari'den Edirne'ye Sinop'tan Hatay'a hepimiz bir aileyiz.
Her gün her şeye zam gelirken halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelmezdi.
Devletin tüm imkanları bir adamın ayaklarının altına serildi. Bu yaratılmak istenen korku iklimine mücadele eden Millet İttifakının seçmenlerine ve sandıklara sahip çıkan hala sahip çıkmaya çalışan herkese teşekkür ederim.
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