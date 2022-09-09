Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya: 'Ateş olsanız cümrünüz kadar yer yakarsınız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya çok sert ifadeler ile yüklendi. Altaylı'nın, 'CHP'de köstebekler mi var!' başlıklı yazısı sonrası Twitter'dan art arda paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, "Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz.Ateş olsanız cümrünüz kadar yer yakarsınız" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya Twitter'dan deyim yerinde ise ateş püskürdü. Altaylı'nın bugünkü yazısına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı peş peşe paylaşımlar şöyle:

Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.

Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.

Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz.

FATİH ALTAYLI KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENMİŞTİ

Haberturk.com'daki köşesinde, 'CHP'de köstebekler mi var!' başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki bir grup tarafından adaylık için gazlandığını belirtmişti. Altaylı, "Kemal Bey, CHP içindeki bir grubun, bir kliğin adayı olabilir. Hatta parti teşkilatı da Kemal Bey'in adaylığını isteyebilir. Adı üstünde teşkilat. Deniz Baykal genel başkan olsa onu ister, ben olsam beni. Peki halk ister mi! İyi Partililerin kaçta kaçı ister, Saadetlilerin kaçta kaçı ister, Demokratların, DEVA'lıların, Geleceklilerin kaçta kaçı! Bırakın onları bir kenara mecburen oy verecek bile olsa CHP'lilerin kaçta kaçı ister Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmeyi? CHP'nin tamamı istese, biraz da merkez sağdan gelse alacağı oy Muharrem İnce'nin 3 üstüdür, bilemedin 5 üstüdür." ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı, yazısının devamında sözlerini daha da sertleştirmiş, "Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Türkiye'nin içine sindiremezsiniz. Yanlış adayla gidilecek bir seçimin kaybedilmesi halinde CHP diye bir parti kalmayacaktır. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder." demişti.

"İktidarın seçim kazanacak hali yok. Ama CHP'nin seçim kaybedecek bir hali var." diyen Altaylı, "Bugün CHP içinden birileri, CHP seçimi kaybetsin, altılı masa dağılsın diye ciddi bir uğraş içine girmiş gibi görünüyor. Onlar bunu "ilkesel duruş" adı altında pazarlamaya kalkabilirler." ifadelerine yer vermişti.

Sabah