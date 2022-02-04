Kılıçdaroğlu'ndan eşcinsele seçim vaadi: Sadece afiş değilmiş

İstanbul, İzmir ve Ankara’nın değişik noktalarına ‘cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak’ yazılı afişler astırarak eşcinseller için yasal düzenleme sözü verin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı vaadi 11 Aralık 2021’de de dillendirdiği ortaya çıktı.

ZİNCİRLERİ KIRACAKMIŞ

CHP’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir video ile iktidara gelmeleri durumunda özgürlükler başlığı altında yapacakları ilk düzenlemeleri sıralayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6. maddesinde sözü ‘cinsel yönelim’ ifadeleriyle perdeleyerek LGBT’ye getirdi.

HERKESE MAVİ BONCUK

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Adil devlet, yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Yasalar ve diğer tüm düzenlemeler herhangi bir vatandaşın kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Adil bir devlet evlatlarını ayırmaz. Başaracağız sevgili halkım, bu zincirleri kıracağız. Geçmişin yaralarını kapatmayı başaracağız.”

Kılıçdaroğlu sadece eşcinsellere değil, hendek-çukur terörüne destek veren sözde Barış Akademisyenleri ile AİHM kararlarının uygulanmadığını ifade eden FETÖ’cülere de mavi boncuk dağıttı. Kılıçdaroğlu, “Barış akademisyenleri ve Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı verdiği tüm vatandaşlarımız iş başı yapacak. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları neyi zorunlu kılıyorsa o doğrultuda hareket edilecek.” dedi.