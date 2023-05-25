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Kılıçdaroğlu'ndan desteğini çektiler

Ses Partisi, Ümit Özdağ ile yapılan mutabakat sonrasında Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği çekti.

Gündem 25.05.2023, 00:46
Kılıçdaroğlu'ndan desteğini çektiler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Özdağ'ın desteğinin yankıları sürerken, bir açıklama da kurucu genel başkanlığını Ayhan Bilgen'in yaptığı SES Partisi'nden geldi. SES Partisi Özdağ'ın kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini açıkladı.

SES Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bu hafta sonu, ülkemizi gelecek beş yıl daha yönetecek Cumhurbaşkanını seçmek üzere, seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecek. Toplumun siyasetten beklentilerini ifade etmesi ile karar alma ve yönetim sürecine katılımı açısından seçimler önemli bir fırsattır. Hatta tek fırsattır. Bu süreçte kutuplaştırıcı siyaset diline rağmen, sergilenen toplumsal olgunluk herhangi bir kaosun yaşanmasına fırsat vermemiştir.

"MUHALEFET TOPLUMUN YETERLİ İLGİSİNE MAZHAR OLAMAMIŞTIR"

Partimiz henüz yeni kurulmasına rağmen ilk günden itibaren muhalefetin önemine, parti kültürünün değişimine ve siyasette yapısal dönüşüm ihtiyacına ısrarla dikkat çekmiştir. Muhalefet; tüm uyarılarımıza rağmen ekonomik sorunlara ilişkin güven verici, ikna edici somut çözüm önerilerine odaklanmak yerine hükümet sistemi tartışmasına kilitlendiği için toplumun yeterli ilgisine mazhar olamamıştır. Bu bağlamda, seçimin birinci turunun hükümet sistemi referandumuna dönüştürülmesi yanlış bir strateji olmuştur. Dolayısıyla seçmenin TBMM'deki çoğunluk tercihine ilişkin ortaya çıkan iradesine saygı duymak ve ikinci turda da bu tercihi dikkate almak demokratik bir zorunluluktur.

Ülkenin önündeki küresel ve bölgesel sorunlara çözüm üretmek için yapıcı muhalefet ihtiyacı 29 Mayıs tarihi itibariyle çok daha hayati anlam taşıyacaktır. Özgürlükçü, eşitlikçi bir yeni sivil anayasa için meclis içinde uzlaşma iradesi herkese tarihi bir sorumluluk yüklemektedir. Seçimi kim kazanırsa kazansın her iki adayın da meclis gruplarında bu yöndeki beklentiyi dikkate alacağını umut ediyoruz. Yine kazanacak adayın sadece kendisini destekleyen kesimleri değil tüm ülkeyi kucaklayan tutum ortaya koyması toplumsal barış açısından önemli bir kazanım olacaktır.

Seçmen iradesini özgür birey, bilinçli yurttaş ve sorumlu toplum perspektifi ekseninde ele alıyor ve partimize gönül veren her seçmenin iradesine saygı duyuyoruz. Bu bağlamda; Partimizin varoluşsal sebepleri de dikkate alınarak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile vardığı anlaşma sonrası, Millet İttifakını destekleyeceğine ilişkin karar ver açıklaması partimiz ve parti tabanımız açısından kabul edilemezdir. Sosyal barış, siyasi uzlaşma ve toplumsal bütünleşme gibi hususların öncelikli olmasına inandığımız yeni dönemde, bu beklentilerimize taban tabana zıt bir paradigma değişikliğinden dolayı Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermemiz mümkün değildir. Bu husustaki kararlılığımız değişmezdir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

UMİT ÖZDAĞ'DAN HDP AÇIKLAMASI: UMURUMDA DEĞİL

Öte yandan, söz konusu anlaşmaya ilişkin sosyal medyada yazılı açıklama yapan HDP, Kılıçdaroğlu'na adeta gözdağı verdi.

HDP, yaptığı yazılı açıklamayla "Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez" ifadelerini kullanarak kararını yarın açıklayacağını duyurdu.

Ümit Özdağ ise tüm bu gelişmeleri Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında konuk olduğu Kenan Taş'a değerlendirdi.

HDP'ye sert tepki gösteren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Türk halkından oy isterim. Türkiye'ye düşmanca politikalar izleyen hiç kimseden de benim oy talebim olmaz kardeşim. Oy vermezlerse vermesinler. Hiç umurumda değil!

#Ümit Özdağ #kemal kılıçdaroğlu #Ses Partisi
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