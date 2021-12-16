Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücretle ilgili ilk yorum
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücretle ilgili "verilen oranı küçümsemiyoruz." dedi.
Gündem 16.12.2021, 16:08 16.12.2021, 16:19
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 bin 250 TL olarak açıkladığı 2022 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmesinde "TÜİK'e yaptığım ziyaretin etkilerini gördük. Bu oranı küçümsemiyoruz. Eğer enflasyonu da kontrol altına alırlarsa çalışan kardeşlerimiz rahat bir nefes alır" ifadesini kullandı.
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