banner38

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası CHP yapımı tiyatro çıktı

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi iddiasına açılan soruşturmada

Gündem 18.05.2023, 11:57
Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası CHP yapımı tiyatro çıktı

14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suikaste uğrayacağı algısı oluşturuldu.

Samsun'da çelik yelek giyen Kılıçdaroğlu'nun daha sonraki durağı olan Tandoğan mitinginde, alanın fotoğraflarını çektiği tespit edilen bir emekli özel kuvvetler mensubu Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı, suikast iddialarının olduğunu gözaltına alınan emekli askerinde bu suikastlerle bağlantılı olduğunu belirten bir dilekçe vererek şikayetçi oldu.

Polis, gözaltındaki emekli özel kuvvetler mensubunun telefonunu inceleyince şüphelinin CHP tarafından bir güvenlik şirketi aracılığıyla tutulduğunu ortaya çıkardı.

Emekli askerin CHP ile bütün bağlantıları deşifre olunca Kılıçdaroğlu'nun avukatı "telefonunun imajını almayın şikayetten vazgeçiyoruz" diyerek yeni bir dilekçe vererek şikayetten vazgeçti.

AKILLARA ZİYAN SENARYO

CHP'nin seçim öncesi ortaya çıkardığı 'Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi olacak' iddiaları balon çıktı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast için bir timin hazırlık yaptığı iddiasının ardından Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara ve Samsun mitinglerine çelikle yelekle çıktı. Seçime iki gün kala Ankara Tandoğan'daki mitingde Ekrem İmamoğlu'nun da çelik yelek giydiği görüldü.

Seçim öncesinde mağduriyet yaratma çabasında olan Kılıçdaroğlu'na çelik yelek provokasyonu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi.

Ankara'da Tandoğan mitingi öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları, miting alanının fotoğrafını çeken bir kişiyi görünce harekete geçti. Miting alanındaki Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Mutlu P. isimli emekli Özel Kuvvetleri mensubu gözaltına alındı. Şüpheli sorgu için emniyete götürülürken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise hemen harekete geçti. Kemal Kılıçdaroğlu adına şikayet dilekçesi hazırlayan Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan emekli kıdemli başçavuş hakkında detaylı soruşturma yapılmasını istedi. Çelik'in sunduğu dilekçede miting alanında fotoğraf çeken şüphelinin telefonuna el konulmasını, bağlantılarının araştırılmasını, hakkında derhal soruşturma yapılarak bağlantılarının çıkarılması istenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan emekli asker Mutlu P. ifadesinde 10 Mayıs'ta birlikte görev yaptığı kendisi gibi emekli asker olan Gürkan T. tarafından arandığını, günlük 3 bin lira karşılığında miting alanlarının güvenlik aksaklıkları ile ilgili tespit ve raporlama yapacaklarını söylediğini anlattı. Bir güvenlik şirketi aracılığıyla CHP'nin isteği üzerine emekli asker arkadaşlarıyla bu işi yaptıklarını belirten Mutlu P'nin ifadeleri doğrultusunda diğer isimler de ifadeye çağrıldı.

Ekipten sorumlu Burhan A. ise ifadesinde CHP bağlantılarının tümünü anlattı. Burhan A. "Çankaya ilçesi Mahatma Gandi Caddesi üzerinde bulunan bir ofiste Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu belirten Ercan Ciritlioğlu ile buluştuk. Kendisiyle tanıştıktan sonra Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditler aldıklarını buna yönelik olarak Emniyetin aldığı tedbirler dışında sivil gözle bakalım, gördüğümüz hatalar varsa bir sonraki miting de düzeltelim dedi. Bununla ilgili bir ekip kurmak istediğini söyledi. Yasal boyutunu tartıştık. CHP'nin güvenlik danışmanı olarak kimlik çıkarmasını ve bu şekilde görev yapabileceğimizi söyledik. Burada iş ile ilgili detayları konuştuk. Ekipten sorumlu kıdemli olmamdan dolayı beni seçtiler ve Ercan Giritlioğlu ile birlikte bir otelde Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü ile konuştuk. Bu iş için aracı güvenlik firmasıyla 150 bin liraya anlaştık" dedi.

Emekli asker Burhan A. ayrıca kendilerine güvenlik kimliği verilmediğini de kaydetti.

CHP bağlantısı ortaya çıkınca şikayetten vazgeçtiler

İfadeler sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, yakalanan kişinin CHP tarafından tutulan emekli asker olduğunun ortaya çıkmasının ardından Ankara Emniyetine koştu. Celal Çelik yeniden Kemal Kılıçdaroğlu adına dilekçe verdi. Sabah'ın haberine göre, Çelik dilekçesinde bu kez "Mutlu P. Hakkında yapmış olduğumuz şikayetin yanlış değerlendirmelere bağlı olduğu belirlenmiştir. Yaptığımız şikayetten vazgeçiyoruz. Mutlu P.'nin ivedilikle serbest bırakılmasını, telefonun kendisine iadesini ve herhangi bir şekilde imajının alınmasına gerek duyulmamasını talep eder, bilgilerinize saygıyla sunarız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddialarını dile getiren muhalif medya ile bir takım çevrelerin yaptığı "suikast" çığırtkanlığının ise CHP'nin kendi tuttuğu elemanların suikast şüphelisi olarak yansıtılmasından dolayı çıktığı belirlendi.

İfadeleri alınan şüpheliler sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 76
2. Beşiktaş 33 71
3. Fenerbahçe 31 68
4. A.Demirspor 32 63
5. Başakşehir 32 52
6. Konyaspor 33 49
7. Kayserispor 32 49
8. Trabzonspor 31 48
9. Karagümrük 32 44
10. Alanyaspor 33 38
11. Sivasspor 33 37
12. Antalyaspor 32 37
13. Kasımpaşa 32 37
14. Ankaragücü 32 36
15. İstanbulspor 32 35
16. Giresunspor 32 31
17. Ümraniye 32 27
18. Gaziantep FK 32 25
19. Hatayspor 32 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 35 75
2. Rizespor 35 67
3. Pendikspor 35 64
4. Sakaryaspor 36 62
5. Bodrumspor 35 61
6. Göztepe 35 59
7. Eyüpspor 35 59
8. Keçiörengücü 35 56
9. Manisa FK 35 56
10. Bandırmaspor 35 54
11. Boluspor 35 52
12. Tuzlaspor 35 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 35 37
15. Erzurumspor 35 36
16. Altınordu 35 34
17. Adanaspor 35 25
18. Denizlispor 35 20
19. Yeni Malatyaspor 35 16
Takımlar O P
1. M.City 35 85
2. Arsenal 36 81
3. Newcastle 35 66
4. M. United 35 66
5. Liverpool 36 65
6. Brighton 34 58
7. Tottenham 36 57
8. Aston Villa 36 57
9. Brentford 36 53
10. Fulham 36 51
11. Chelsea 35 43
12. Crystal Palace 36 43
13. Wolves 36 40
14. Bournemouth 36 39
15. West Ham United 36 37
16. Nottingham Forest 36 34
17. Everton 36 32
18. Leeds United 36 31
19. Leicester City 36 30
20. Southampton 36 24
Takımlar O P
1. Barcelona 34 85
2. Real Madrid 34 71
3. Atletico Madrid 34 69
4. Real Sociedad 34 62
5. Villarreal 34 57
6. Real Betis 34 55
7. Girona 34 48
8. Athletic Bilbao 34 47
9. Osasuna 34 47
10. Sevilla 34 47
11. Rayo Vallecano 34 46
12. Mallorca 34 44
13. Celta Vigo 34 39
14. Valencia 34 37
15. Almeria 34 36
16. Cadiz 34 35
17. Real Valladolid 34 35
18. Getafe 34 34
19. Espanyol 34 31
20. Elche 34 19
banner23