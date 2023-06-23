Kılıçdaroğlu'na bir uyarı da Özgür Özel'den

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle ayrıldığı cumhurbaşkanlığı seçimleri CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sonrası partide "değişim" ateşini yakan ilk isim olurken onu adaylığa sıcak baktığını ifade ettiği sözleriyle takip edense CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu. Özel bugün katıldığı canlı yayında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Uzun senelerdir CHP'de siyaset yapan ve grup başkanvekilliği görevi sonrası grup başkanlığı görevine getirilen Özgür Özel, 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi partiye önemli uyarılarda bulundu. İstanbul ve Ankara'yı işaret eden Özel, "Tabanımızı heyecanlandırmamız lazım! Eğer böyle devam edilirse yerel seçimde çıkacak sonuçların telafisi çok ağır olur" ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Ankara'yı işaret eden Özgür Özel: Böyle devam edilirse yerel seçimde çıkacak sonuçların telafisi çok ağır olurCHP Grup Başkanı Özgür Özel.

CHP'de kurultayın da mutlaka yerel seçim öncesinde yapılması gerektiğini ifade eden Özel, "Seçim sonrasında içine düştüğümüz durumun içinden çıkmamız, tabanımızı heyecanlandırmamız lazım. Bu şekilde devam edersek CHP için çok olumsuz tablolar çıkabilir bunun telafisi de çok ağır olur" diye konuştu.