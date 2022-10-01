Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü: Söz verdim
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'na babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için söz verdiğini söyledi: Açık yaraları kapatacağız.
Gündem 01.10.2022, 00:14
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğluyla Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüştü.
Parti genel merkezindeki görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için çalışacaklarına söz verdiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:
"Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız.”
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