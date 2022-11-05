Kılıçdaroğlu Londra’da terör destekçisi firari gazeteciyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere temaslarının son gününde hakkında yakalama kararı olan Amberin Zaman ile bir araya geldi. Eski Taraf Gazetesi yazarı Amberin Zaman, o fotoğrafı “Sayın Kılıçdaroğlu ile Londra’da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak” notuyla paylaştı.

İSLAM’A HAKARET ETMİŞTİ

Amberin Zaman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda “FETÖ üyesi olmak” suçundan yürütülen bir soruşturmada şüpheli olarak yer alıyor. Bu kapsamda savcılığın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Amberin Zaman hakkında 25 Eylül 2018’de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hazırlanan yakalama kararında Zaman’ın “ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmaması” belirtildi.

PKK ve uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen örgüt yandaşı Zaman’ın, 2017’de Milli Güvenlik Kurulu’nca milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara sempatisi ve desteğinin tespit edilmesi nedeniyle milli güvenlik politikası gereği basın kartı iptal edilmişti. Gerçek dışı değerlendirmelerde bulunarak Türkiye aleyhtarı propaganda yapan Zaman, İslam dinini aşağılayacı ifadeler de kullanmıştı. Zaman, katıldığı bir televizyon programında “İslam dininin bireyi değil cemaati öne çıkarttığını” ifade etmişti.

Öte yandan Londra temaslarının son gününde “Fon Grubu Toplantısı’na ve ‘Yatırım Fonu Toplantısı’na katılan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ni de ziyaret etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İngiltere programının daha önce yapılan ABD temaslarının bir devamı olduğunu belirterek görüşmelerin daha çok finansal kurumlarla görüşmeler şeklinde olacağını belirtti.

SIRADA ALMANYA VAR

Kılıçdaroğlu, yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini ise 23-26 Kasım tarihlerinde Almanya’ya yapacak. Kılıçdaroğlu’nun Londra’da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih’e gitmesi bekleniyor.