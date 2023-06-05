banner38

Kılıçdaroğlu istifa yerine kendine yeni görevler yazdı

Herkesin seçim sonrasında istifa etmesi gerektiğini düşündüğü Kılıçdaroğlu, parti yönetiminde farklı isimler tarafından yürütülen bazı görevleri de kendi üzerine aldı.

Gündem 05.06.2023, 15:43 05.06.2023, 15:46
Kılıçdaroğlu istifa yerine kendine yeni görevler yazdı

CHP'de, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ardından yeni parti yönetimi belirlendi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 14 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini bugün açıkladı.

Yeni MYK'de daha önce Oğuz Kaan Salıcı tarafından yürütülen Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Genel Başkan Yardımcılığını, Kılıçdaroğlu'nun kendi bünyesine alması dikkati çekti.

Daha önce Selin Sayek Böke'nin yürüttüğü Genel Sekreterlik görevi Neslihan Hancıoğlu'na bırakılırken, Parti Sözcülüğü ve Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı Faik Öztrak'ta kaldı.

Yeni MYK'de dikkati çeken bir başka isim ise daha önce MYK dışında Tuncay Özkan tarafından yürütülen sosyal medya yönetimi oldu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu göreve, MYK içerisinde Sosyal Medya Yönetimi Genel Başkan Yardımcılığı adı altında Eren Erdem'i getirdi.

Daha önce Veli Ağbaba'nın yürüttüğü İşçi Sendikaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşları Genel Başkan Yardımcılığı görevi Hasan Efe Uyar'a verildi.

CHP'nin yeni MYK'sinde Fethi Açıkel tarafından yürütülen Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Genel Başkan Yardımcılığı Yunus Emre'ye, Bülent Tezcan tarafından yürütülen Yurt Dışı Örgütlenme Genel Başkan Yardımcılığı Tahsin Tarhan'a, Muharrem Erkek tarafından yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı Zeynel Emre'ye, Gamze Akkuş İlgezdi tarafından yürütülen Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Aysu Bankoğlu'na bırakıldı.

BAZI İSİMLERİN GÖREV ALANLARINDA DEĞİŞİKLİK OLDU

Yeni MYK'de bazı isimlerin görev alanlarında da değişikliğe gidildi. Daha önce Seyit Torun tarafından yürütülen Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcılığı Ahmet Akın'a bırakılırken, Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İşveren Örgütlerinden sorumlu oldu.

Bülent Kuşoğlu'nun görev alanı değişmezken Yüksel Taşkın tarafından yürütülen Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcılığı görevine Aylin Yaman getirildi.

Kılıçdaroğlu yeni MYK'sinde Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın'a yer vermedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, önceki MYK'de Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç tarafından yürütülen Doğa Hakları Genel Başkan Yardımcılığını Semra Dinçer'e bıraktı.

CHP'de daha önce İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Gülizar Biçer Karaca, Grup Başkanvekili seçilmesi nedeniyle yeni MYK'de yer almadı.

Kılıçdaroğlu'nun eski MYK'sinde 5 kadın üye bulunurken, bugün atanan MYK'de yine 5 kadın üye yer aldı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu daha önce 17 kişiden oluşan MYK'de, Enerji Altyapı Projeleri Genel Başkan Yardımcılığı, Gençlik Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları ve Eğitim Politikaları Genel Başkanlığına atama yapmadı.

Kılıçdaroğlu'nun örgüt sorumluluğunu kendi bünyesine aldığı yeni MYK, şu isimlerden oluştu:

1- Ahmet Akın - Yerel Yönetimler

2- Aylin Yaman - Sosyal Politikalar

3- Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler

4- Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler

5- Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri

6- Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi

7- Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü

8- Hasan Efe Uyar - İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

9- Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri

10- Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter

11- Semra Dinçer - Doğa Hakları

12- Tahsin Tarhan - Yurt Dışı Örgütlenme

13- Yunus Emre - Bilim Yönetim ve Kültür Platformu

14- Zeynel Emre - Hukuk ve Seçim İşleri

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 85
2. Fenerbahçe 35 77
3. Beşiktaş 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Antalyaspor 35 41
13. Alanyaspor 36 41
14. Sivasspor 35 40
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25
banner23