'Kılıçdaroğlu istifa edecek mi' sorusuna Özel'den cevap
Bir kez daha seçimden mağlubiyetle çıkan Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği CHP'li Özgür Özel'e soruldu. Özel'e göre parti tabanı Kılıçdaroğlu'nu benimsemiş durumda.
Gündem 30.05.2023, 17:06
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığından istifa edip etmeyeceği sorusuna yanıt verdi.
TBMM'de konuşan Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"TOPLANTI SONRASI KARAR VERİLECEK"
CHP yetkili kurullarını toplayarak seçim sonuçlarını değerlendirecek. CHP bundan sonraki yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. Sayın genel başkana siz elinden geleni yaptınız diye duygu yüklü mesajlar geldiğini söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili herhangi bir olumsuz bir yaklaşım olmadığını görüyoruz.
Genel Başkanın adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki ve bundan sonraki süreçle ilgili olarak seçmenle paylaştıkları hepimizi gururlandırıyor.
Yapacağımız toplantının ardından yol haritasını belirleyeceğiz.
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