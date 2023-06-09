Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na kapıları kapattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından kendisine değişim çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuştu. Belediye başkanlarının seçildikleri beldeye hizmet etmek zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir. Halk sizi seçti İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya... Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın; olmaz... Siyasetin temeline aykırıdır bu." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden yenilgiyle ayrılmasının ardından CHP'de genel başkanlık yarışı başladı. Seçimin hemen ertesi günü video paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" mesajı vererek CHP liderliğine aday olduğunu söyledi.

Sözcü TV canlı yayınına katılarak sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yaptığı çağrı soruldu. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini söyleyerek İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığı'na giden yolu bir kez daha kapattı.

"BELEDİYE BAŞKANLARI HİZMET ETMEK ZORUNDALAR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: Değişim çağrısı gayet güzel bir çağrı. Ben değişime karşıyım diyebilir misiniz? Hayatın kendisi değişim üzerine inşa edilmiştir. Siz değişim talebinde bulunuyorsunuz, bu değişim olacak zaten, bugün olmazsa yarın. Partilerin kendi kurultaylarını yapmaları, üyelerini seçmelerini, bunlar hayatın değişiminin bir gereğidir. Bizim cinsiyet kotamız var, gençlik kotamız var. Bu değişim, belli bir zaman dilimi içinde oluyor. Değişimin kendi içinde evreleri var. Değişim talebi olabilir.

Belediye Başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar, birinci öncelikleri budur. Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir. Halk sizi seçti İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya... Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın; olmaz... Siyasetin temeline aykırıdır bu. Şu anlama gelmesin, siyaset yapmasın anlamına gelmiyor. Öncelik budur.

İstanbullu, Ankaralı seni seçti, buralara hizmet edin diye. İşin doğası gereği kuralı da budur. Sadece orada kalın hiçbir iş yapmayın olmaz. Genel siyasetin içinde de yer alabilirler. Ben CHP Genel Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir'in ne olması gerektiğini düşünmek zorundayım. Yeni bir CHP'li tarafından yönetilmesi gerekir. Şu anda CHP'li tarafından yönetilmezse bu bizim için ciddi bir sorun olur. Kazandığımız bir Büyükşehir Belediyesi'ni başka bir partiye neden verelim? İmamoğlu aday olabilir. Arkadaşlar olabilirler, neden oluyorsunuz demem. Ben İstanbul sorununun çözülmesini isterim."